L'offerta di Ferrovie per Alitalia slitta al 15 giugno

Tutto come previsto. Il governo ha deciso di prorogare al 15 giugno il termine per la presentazione dell'offerta vincolante di Ferrovie dello Stato su Alitalia. Il ministero dello Sviluppo economico è ancora alla ricerca di un partner industriale che copra tra il 15% e il 40% del capitale della newco. E ha spiegato: «Dopo aver ricevuto da parte dei commissari straordinari di Alitalia la richiesta di proroga, il ministro Luigi Di Maio ha autorizzato di posticipare il termine al 15 giugno 2019, auspicando tuttavia che l'indicazione della composizione definitiva del consorzio acquirente possa pervenire nel minor tempo possibile».

COSA HA DETTO DI MAIO SUL COINVOLGIMENTO DI ATLANTIA

Di Maio stesso, intervenendo a Zapping, ha commentato le mosse di Atlantia: «Ho letto anch'io le dichiarazioni dell'amministratore delegato Castellucci», che il 2 maggio ha escluso un coinvolgimento del gruppo nel rilancio della compagnia aerea. E poi ha aggiunto in maniera un po' criptica: «Finché non leggo le carte, cioè finché i soggetti interessati non inviano una richiesta formale, per me non sono a bordo. Poi leggeremo le carte. La situazione è complessa». Il leader del M5s ha tuttavia smentito che per il salvataggio di Alitalia verranno utilizzati altri soldi dei contribuenti, oltre a quelli già concessi dal Tesoro per il prestito-ponte convertito in azioni: «Il Mef ce li aveva già messi negli ultimi due anni e li ha convertiti in azioni». Ma «il personale va tutelato, per questo ho voluto che lo Stato partecipasse».