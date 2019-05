Le quotazioni di Borsa Italiana e spread del 3 maggio 2019

Sui mercati ha inciso la decisione della Federal reserve di non intervenire sui tassi di interesse. Le banche hanno vissuto una giornata all'insegna dell'incertezza. Sulla Borsa di Milano ha pesato l'andamento del comparto energetico dopo il calo del prezzo del petrolio. In rosso Saipem (-4,1%), Tenaris (-2,9%), Snam (-2%) ed Eni (-1,2%). Seduta negativa anche per Fca (-1,3%) ed Exor (-1,6%), sulla scia dei dati sulle vendite sul mercato italiano. Ha perso terreno anche Rcs (-3,8%), nel giorno dell'assemblea con il ritorno al dividendo e Blackstone che contribuisce a inasprire il conflitto sulla vicenda del palazzo di Via Solferino a Milano. Giornata estremamente positiva per Gima TT (+22,8%), dopo che negli Stati Uniti la Food and drug administration (Fda) ha dato il via libera a Philip Morris per la commercializzazione di Iqos, le sigarette a bassa combustione.

LO SPREAD TRA BTP E BUND RIPARTE DA 252 PUNTI

Sul fronte dei titoli di Stato, il 3 maggio lo spread tra il Btp decennale italiano e l'omologo Bund tedesco riparte da 252 punti base, con il rendimento del decennale italiano al 2,55%.