Se il peggior nemico del capitalismo è il capitale

Non ci si può credere, ma è così. C’è da piangere, ma soprattutto se non si è ricchi. Perché non riusciamo più a capire quali sono le poste in gioco reali per combattere povertà e disuguaglianze. Se è vero che di fronte alle donazioni record dei ricchi di Francia per la ricostruzione di Notre-Dame ci ritroviamo, un po’ ovunque in Europa, a discutere e scontrarci se quei soldi non sarebbe meglio destinarli ai servizi sociali, ai poveri e agli affamati.

FORSE HANNO RAGIONE I SUPER RICCHI

Come se l’identità culturale di una comunità, che si esprime anche nei monumenti e luoghi di culto, fosse una questione secondaria. E senza assolutamente valutare la misura o meglio la dismisura rappresentata dal fatto che un super ricco, come Monsieur Pinault, uno dei padroni del lusso francese, abbia all’indomani del disastro annunciato una donazione di 100 milioni di euro e nel giro di pochi giorni alcuni altri supermiliardari abbiano offerto una somma complessiva superiore al miliardo. Bene: se a voi pare normale che una persona regali quel denaro con la stessa noncuranza con cui io posso dare 10 o 20 euro per una buona e caritatevole causa, è segno che hanno ragione i super ricchi. Ma solo loro: gli unici a capire che un mondo e un sistema così, se non cambiano rapidamente, non possono stare in piedi a lungo.