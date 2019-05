Cosa ha fatto l'Ue contro l'evasione fiscale e cosa resta da fare

LA COMMISSIONE "POLIZIOTTO"

Negli ultimi anni la cosiddetta ottimizzazione fiscale utilizzata dalle aziende per ridurre le tasse pagate nei singoli Stati è diventato un problema di cui l'opinione pubblica è sempre più consapevole. L'Ue ha avuto un ruolo chiave nel denunciare i casi più iniqui. A partire dal 2015 la commissaria alla Concorrenza Margrethe Vestager ha moltiplicato il suo sforzo per denunciare pratiche illecite: l'ultimo caso è del gennaio del 2019 con l'apertura di un'indagine su presunti trattamenti di favore concessi dall'Olanda alla Nike. In precedenza erano finite nel mirino Ikea in Gran Bretagna, Fca e Starbucks per il caso del tax ruling in Lussemburgo e Olanda nel 2015. Nel 2016 il caso più noto: Apple è stata sanzionata dalla Commissione per 13 miliardi di tasse non pagate tra il 2003 e il 2014. Nel 2014, per dare la misura dell'iniquità subita, la tassazione degli utili di Apple in Irlanda è stata dello 0,005%. Il meccanismo utilizzato, semplificando molto, è questo: i profitti nei singoli Paesi vengono girati a due sussidiarie in Irlanda che, a loro volta, sfruttando la legislazione irlandese di favore, girano la maggior parte degli utili negli Usa, senza che questi vengano tassati. Ma il ruolo della Commissione "poliziotto" è solo uno dei modi per intervenire.

LA LISTA NERA DEI PARADISI FISCALI

Un abbozzo di iniziativa si è vista anche nella decisione di stilare, a partire dal 2017, la lista dei paradisi fiscali. L'ultima black list approvata a marzo comprende 15 Paesi. E però, ad oggi, nessuna misura concreta viene presa contro di loro, a parte il blocco di eventuali aiuti, dal momento che eventuali provvedimenti sanzionatori sono demandati ai singoli governi. Inoltre, come si fa notare da più parti, c'è una certa timidezza a guardare in casa propria. Insomma, per il momento la black list ha più un valore simbolico che altro.

LE DIRETTIVE APPROVATE. E SOPRATTUTTO QUELLE FERME

A livello di leggi, per ridurre i comportamenti opportunistici delle multinazionali l'Europa ha varato due direttive tra il 2016 e il 2017 denominate Atad 1 e Atad 2 - l'acronimo significa direttiva anti elusione fiscale, ndr - che di fatto recepiscono le indicazioni Ocse del 2015 sul Beps (Base erosion and profit shifting), cioè sui modi legali con cui le aziende cercano di ridurre la base imponibile, ad esempio allocando i costi finanziari non in funzione delle attività realmente compiute in un Paese, ma per sfruttare regimi fiscali di favore. In altre parole Atad 1 e Atad 2 intervengono sull'elusione rendendo sanzionabili quei comportamenti che, pur formalmente corretti, mirano a evitare di pagare le tasse nel Paese in cui si produce. Altre tre direttive sono però finite sul binario morto e sono la web tax e due altre meno note, ma in realtà ben più importanti: la Cctb e la Ccctb, due testi che mirano a rendere omogenee le regole fiscali con cui ogni singolo Stato dell'Unione definisce la base imponibile ed evitare così lo "slalom" delle multinazionali tra un Paese e l'altro, e che avrebbero inaugurato una nuova era della politica fiscale europea.