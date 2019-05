Che fine hanno fatto le informative di banche e gestori ai clienti?

LE ASSOCIAZIONI PRENDONO TEMPO?

Ma facciamo un passo indietro. A inizio anno, Plus24, l’inserto dedicato al risparmio del Sole 24 Ore, ha acceso i riflettori su un’iniziativa portata avanti in sordina dalle associazioni di categoria del mondo finanziario (Abi, Assoreti, Assosim e Assogestioni): una richiesta alla Consob e all’Esma, l’authority europea per i mercati finanziari, di avviare un tavolo di lavoro per fornire ulteriori chiarimenti rispetto a quelli già forniti sui contenuti dell’informativa ex-post. Secondo i più maliziosi, era solo un pretesto per spostare ancora di qualche mese l’invio delle rendicontazioni. Ai distributori, infatti, queste letterine potrebbero creare non pochi problemi: per esempio, potrebbero convincere qualche cliente a cambiare intermediario in cerca di commissioni più vantaggiose, un comportamento tra l’altro già visto sul mercato dei mutui per la casa.

NEW ENTRY SUL PIEDE DI GUERRA

Non è forse un caso che ad aprire il fuoco delle critiche contro gli operatori tradizionali siano state pubblicamente proprio le new entry del settore, che ovviamente stanno cercando di farsi spazio in un mercato pressoché blindato: le società FinTech, le società di consulenza finanziaria indipendente e i consulenti fee only (rappresentate rispettivamente da Ascofind e da Nafop), i quali da fine dicembre 2018 - dopo 10 anni di attesa - sono riusciti a entrare nell’albo unico dei consulenti finanziari, il cui accesso prima era riservato ai soli ex promotori finanziari.