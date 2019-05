La Borsa italiana e il valore dello spread del 6 maggio 2019

Lo spread tra Btp e Bund archivia la settimana a 253 punti base col tasso sul decennale del Tesoro al 2,55%. A Piazza Affari regina della giornata è stata Fca (+4,61%, Exor +1,3%) i cui risultati in calo del primo trimestre sono stati messi in ombra dalle buone prospettive sul resto dell'anno. Bene anche Fincantieri (+4,54%) in recupero dopo il calo di ieri. Acquisti su Moncler (+2,06%) e Diasorin (+1,78%). Sul fronte opposto si registrano vendite su Pirelli (-2,03%), Unicredit (-1,23%) e Ubi (-1,2%). Salini Impregilo cede (-1,58%) col mercato sempre in attesa per le mosse su Astaldi (+0,36%) nell'ambito del cosiddetto Progetto Italia. Rimbalza Gima TT (-1,55%) all'indomani di un rally.