Gli effetti delle minacce sui dazi di Trump su mercati e moneta

COSÌ LA MOSSA DI TRUMP SPIGE L'EXPORT CINESE

Il capitolo delle valute è sempre stato uno dei più delicato dei colloqui, visto che gli Stati Uniti hanno sempre puntato il dito contro i rischi di un deprezzamento voluto del renminbi come arma di Pechino a sostegno dell'export. Di recente, durante i lavori del Forum di Pechino del 25-27 aprile sulla "Belt and Road Initiative", la nuova Via della Seta, il governatore Yi Gang ha assicurato che la Banca centrale cinese (Pboc) non avrebbe svalutato la sua moneta, prefigurando un andamento stabile e più collegato alle dinamiche dei mercati. Allo stato, invece, è ragionevole che lo yuan acceleri la frenata se sarà confermato lo stallo o la rottura del negoziato sul commercio. L'offshore rate ha ceduto oggi in mattinata all' improvviso l'1,3%, scivolando ad Hong Kong al passo più ampio da gennaio 2016, prima di recuperare intorno al -1%, a 6,8030. L'onshore rate, fermo dal 30 aprile per la lunga festività di inizio maggio, è sceso dello 0,8%, ai minimi degli ultimi tre mesi circa, a 6,7893.

IN MEZZO ALLA GUERRA, RIALZO DELL'ORO BENE RIFUGIO

Il riaccendersi della guerra dei dazi fra Usa e Cina spinge invece gli investitori verso i beni rifugio come l'oro. Il metallo con consegna immediata sale dello 0,5% 1285 dollari l'oncia