Il giro d'affari del Salone del Libro di Torino

AUMENTANO I PERNOTTAMENTI IN CITTÀ

Rispetto all’edizione 2013, nel 2017 è cresciuto il numero di visitatori che aveva dormito a Torino per più notti. Secondo i dati di Turismo Torino e Osservatorio Turistico Torino e provincia l’edizione 2017 ha confermato la straordinaria capacità di attrazione turistica del Salone valutato come singolo evento: il tasso di occupazione medio delle camere alberghiere nel periodo del Salone si è attestato intorno al 93%. Il 33,3% degli intervistati si era sistemata in un hotel 3 stelle, il 20,4% presso parenti e amici, il 18,5% aveva preso un appartamento in affitto (in particolare via Air BnB, ma non solo). Tra i non residenti in Torino e area metropolitana il 34,3% aveva effettuato la visita in giornata; il 27,3% si era fermato tre notti o più; il 25,3%, due notti; il 13,1% soltanto una notte. La spesa media giornaliera dei turisti comprensiva di pernottamento, ristorazione, shopping, servizi turistici e trasporti, era cresciuta del 9,4% sempre rispetto all’edizione 2013: da una media di 100 euro al giorno si è passati a circa 200 euro.

CRESCE LA SPESA MEDIA IN LIBRI

Veniamo però al "core business". La spesa media in libri stimata per il Salone 2017 è stata di oltre 5,7 milioni di euro, circa 45 euro pro capite a fronte di una media di 30,6 euro calcolata per l’edizione del 2013. Il dato del Salone 2017 è tornato così ai valori record che si erano già registrati nel 2009.