Accordo Snam-Cisco su tecnologie Iot e formazione digitale

La Borsa italiana e il valore dello spread del 6 maggio 2019

Milano chiude in rosso a -1,63% con le tensioni per le trattative Usa-Cina sui dazi. Il differenziale Btp Bund in rialzo a 257 punti base. Male le piazze europee. Crollano i mercati asiatici. I listini in tempo reale.