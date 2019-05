Le quotazioni di Borsa Italiana e spread del 7 maggio 2019

I tweet di Donald Trump su un innalzamento dei dazi, seguiti dalla risposta da Pechino, hanno spaventato un po' tutte le Borse, a partire dalle asiatiche. Ma a ridurre l'impatto ha contribuito l'andamento, meno pesante dell'avvio, di Wall Street, fra i dubbi che le minacce del presidente americano possano essere una mossa tattica per spingere Pechino fuori dallo stallo delle negoziazioni. Il 6 maggio Piazza Affari, dopo aver segnato perdite superiori al 2%, le ha ridotte all'1,63%. A zavorrare il listino sono stati i titoli più esposti alle tensioni commerciali tra Usa e Cina: il tecnologico Stm (-4,82%) e, nel settore automotive, Cnh (-3,7%), Exor (-3,52%), Pirelli (-3,3%) e a seguire Fca (-2,23%). Pesante anche la moda a partire da Ferragamo (-3,04%).

LO SPREAD RIPARTE DA QUOTA 257

Lo spread riparte da una chiusura in rialzo, col differenziale che ha segnato 257 punti base dopo i 253 della precedente seduta e con un rendimento del titolo decennale italiano al 2,58%.

BORSE ASIATICHE INCERTE, FUTURE IN ROSSO

Le Borse asiatiche faticano a riprendersi. Tokyo, tornata alle contrattazioni dopo sei giorni di chiusura, cede l'1,5%, Seul l'1% mentre i listini cinesi, così come Hong Kong (-0,05%), restano preda dell'incertezza con Shanghai che cede lo 0,21% e Shenzhen che sale dello 0,5%. Gli investitori restano nervosi in attesa di vedere se il round negoziale tra Washington e Pechino in programma giovedì 9 e venerdì 10 maggio e guidato per la Cina dal vicepremier Liu He, rappresentante speciale del presidente Xi Jinping sul complesso dossier commerciale, potrà impedire l'inasprirsi dei rapporti. Il clima resta negativo anche sulle altre Piazze, con i future a Wall Street e in Europa tutti in rosso.