Il M5s accusa l'Ue sul Pil, ma viene smentito da Tria

Peccato che poco prima aveva commentato le previsioni europee anche il ministro dell'Economia, Giovanni Tria: «C'è corrispondenza, questa volta, tra le nostre previsioni e quelle della Commissione, anche se in quelle di Bruxelles c'è un leggero minor ottimismo. Bruxelles però non ha tenuto conto dei dati italiani sul primo trimestre del 2019», ha dichiarato il respondabile dell'Economia del governo in una nota ufficiale. «La discrepanza riguarda invece il deficit del 2020, perché la valutazione Ue è fatta sempre a politiche invariate e non a legislazione invariata come la nostra», ha precisato, concentrando quindi le differenze sul deficit del prossimo anno. «E ricordo che nel Def, approvato dal Governo e dal Parlamento, si chiede di mantenere fermi, aumento dell'Iva o no, gli obiettivi di deficit pubblico. Sul deficit del 2020 le previsioni mi paiono più politiche che economiche. Comunque tra quattro mesi le previsioni politiche ed economiche finiranno per ricongiungersi»