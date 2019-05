Quali lavoratori potrebbero beneficiare del salario minimo

Dai cuochi ai saldatori, dalle guardie giurate ai barman, dagli autisti ai magazzinieri fino ai giardinieri e ai camerieri: sono quasi tre milioni i lavoratori che sono inquadrati nei livelli più bassi dei contratti nazionali e che, avendo paghe orarie lorde inferiori a 9 euro potrebbero beneficiare di aumenti legati al provvedimento sul salario minimo. È quanto risulta all'Ansa, elaborando sulla base delle ultime rilevazioni Istat e Inps i livelli retributivi dei principali contratti. Secondo questi dati circa il 21% dei lavoratori dipendenti potrebbe avere un aumento.

QUASI TRE MILIONI CON UNA RETRIBUZIONE AL DI SOTTO DEL LIMITE

Il dato sui 2,9 milioni di lavoratori con una retribuzione oraria al di sotto del limite è quello dell'audizione dell'Istat sul provvedimento. La retribuzione oraria lorda è calcolata per ogni figura professionale come rapporto tra la retribuzione annua in vigore a gennaio 2019 (comprensiva degli altri istituti contrattuali retribuiti come Tfr e tredicesima, le festività cadenti la domenica, indennità e scatti di anzianità) e il corrispondente orario lordo (incluse le ore di ferie, festività, e altre riduzioni retribuite). In pratica in quasi tutti i principali contratti (ad esclusione di quello del credito) ci sono livelli contrattuali con retribuzioni orarie inferiori a 9 euro.

RISCHIO DI PASSAGGIO AL SOMMERSO DI PARTE DELL'OCCUPAZIONE

Anche se si dovessero escludere dall'applicazione dei nuovi minimi il contratto per il lavoro domestico e quello dei lavoratori agricoli ci sarebbero comunque molti lavoratori (e tante aziende) interessati alla modifica con il rischio per molti settori come il commercio e il turismo del passaggio al sommerso di una parte dell'occupazione. Per i pubblici esercizi hanno livelli minimi di retribuzione inferiori a 9 euro l'ora i cuochi "capo partita", i camerieri di ristorante, i barman, pizzaioli e gelatieri (sono al quarto livello con 8,77 euro) ma soprattutto personale di pulizia e fatica addetto alla sala o alla cucina (settimo livello, 7,28 euro) o le guardie giurate (quinto livello, 8,21 euro). Nel contratto dei metalmeccanici con Federmeccanica sono al di sotto dei 9 euro i dipendenti inquadrati al primo e secondo livello (tra questi ultimi anche saldatori e gruisti con i minimi a 8,36 euro) mentre nel contratto del commercio sono al di sotto del limite i dipendenti iscritti al quinto, sesto e settimo livello quindi dagli archivisti protocollisti, agli addetti al controllo delle vendite e ai magazzinieri (8,99 euro) fino alle persone che si occupano di pulizie (7,64).