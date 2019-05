Bassanini, Nicole Kidman e i desiderata di Tim

BASSANINI: «UN PIANO CHE PORTA PROBLEMI IN MATERIA DI ANTITRUST»

Ex ministro della Funzione pubblica e uomo di grandi relazioni sia in campo politico che economico-finanziario, Bassanini si sarebbe indispettito non solo perché considera l’indiscrezione una violazione degli obblighi di riservatezza, ma anche e soprattutto perché la soluzione prospettata non gli sembra un punto di caduta accettabile della trattativa. Non va dimenticato che sullo sviluppo della rete in fibra ottica si gioca da molto tempo una partita di grande impatto economico per i soggetti coinvolti e più in generale per l’Italia, che pur essendo stata fra i pionieri in questo campo è stata poi superata da molti Paesi europei. Proprio nel tentativo di dare un colpo di acceleratore, anche stimolando Tim a fare con più impegno la sua parte, con Matteo Renzi a Palazzo Chigi e complice la sua idiosincrasia per Vincent Bolloré allora padrone di Tim, fu creata Open Fiber.