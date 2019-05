La crescita che rallenta e l'illusione dei mercati

LE ASPETTATIVE DI CRESCITA SONO STATE RIDIMENSIONATE

Quindi? Tutto invariato? Bè, no. Ciò che si comprava a settembre scorso è molto diverso da ciò che si compra oggi. Lo scorso settembre la stima degli analisti era che la crescita degli utili delle aziende americane ed europee sarebbe stata un poco superiore al 10% (10,35% in Usa e 10,44% in Europa, per la precisione), pertanto comprare azioni allora significava partecipare ad attività che promettevano di crescere a ritmi piuttosto interessanti. Oggi le aspettative di crescita sono molto ridimensionate: le stime proiettano una crescita degli utili a stelle e strisce di +3,39% e di +5,75% per le aziende europee.

UN AVVERTIMENTO GIUNTO AGLI INVESTITORI

L’auto che sembrava poter correre a 200 all’ora, oggi - allo stesso prezzo - promette di saper andare a 80 all’ora. Come è possibile? Il motivo è molto semplice: le banche centrali sono tornate accomodanti, contribuendo a creare un contesto macro più favorevole per la speculazione finanziaria, riducendo la promessa di normalizzazione dei tassi e quindi di possibilità di remunerazione del capitale. Però il contesto micro (quello dei risultati aziendali) è cambiato così tanto che un segnale di avvertimento non può non giungere agli investitori, anche perché la stagionalità non è certamente favorevole: sell in may and go away (vendi a maggio e vai via) è uno degli adagi universalmente più conosciuti sui mercati mondiali.