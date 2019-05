Le quotazioni di Borsa Italiana e spread del 9 maggio 2019

Nell'ultima seduta, su Piazza Affari (indice principale Ftse Mib a 21.203 punti) hanno pesato in particolar modo Poste Italiane (-3,16%), dopo la trimestrale, Cnh (-2,43%) e Tim (-1,94%) per i risultati della controllata Tim Brasil più bassi rispetto alle stime, in un quadro generale contrastato anche per le altre Borse europee, appesantite in mattinata dalle schermaglie commerciali tra Stati Uniti e Cina ma tonificate dalla produzione industriale tedesca che a marzo ha superato le attese.

OCCHI PUNTATI SU FINECO E UNICREDIT

Fineco ha perso oltre mezzo punto (-0,68%) in seguito alla cessione del 17% da parte di Unicredit (-0,12%). Secondo Equita, il titolo Fineco potrebbe soffrire «nel breve», ma il modello di business della banca multicanale «continua a dimostrarsi molto solido, anche in presenza di condizioni non totalmente favorevoli». Nella stessa analisi si evidenzia che «è molto probabile che nei prossimi mesi Unicredit proceda ad azzerare la quota». Il 9 maggio è previsto che il gruppo guidato da Jean Pierre Mustier diffonda i dati del primo trimestre. Il consensus degli analisti vede un utile a 1,28 miliardi. Sul Ftse Mib, da segnalare poi l'ottimo risultato di Ubi (+4,84%) grazie ai buoni conti del trimestre, assieme a Ferrari (+2,64%) sempre in forma dopo il rally del 7 maggio. Bene pure Recordati (+2,27%) e Juventus (+2,25%). Fuori dal Ftse Mib, a gonfie vele Piaggio (+8,06%), che è stata promossa dagli analisti di Mediobanca all'indomani della trimestrale, e Unieuro (+5,19%).

LO SPREAD TRA BTP E BUND RIPARTE DA 265 PUNTI BASE

Lo spread tra il Btp decennale italiano e il Bund tedesco riparte da quota 265 punti base, dopo la chiusura dell'8 maggio sugli stessi livelli del giorno precedente. Il rendimento del decennale del Tesoro è al 2,61%.