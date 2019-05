Cosa dicono i dati Istat Bankitalia sulla ricchezza degli italiani

RIFLESSIONI IN BICICLETTA

Attenti ad esultare troppo presto per la fine della recessione

La crescita è tornata positiva di uno 0,2% e il governo si compiace. Ma per uscire dalla crisi serve non far deteriorare il rapporto debito/Pil. E le politiche economiche anti-Ue di M5s e Lega vanno nella direzione opposta.