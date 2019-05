Quanto vale il mercato della cannabis light e della canapa in Italia

MILANO CAPUT CANNABIS

Milano è stata scelta non per fare un dispetto al ministro dell'Interno bensì perché è la principale piazza del Paese. E la Lombardia è la regione in cui si fanno i migliori affari. Delle oltre 800 aziende del settore, tra imprese e startup, 170 hanno sede proprio in Lombardia. A Milano sono ben 60. Alla 4.20 Hemp Fest, dallo slogan «Io non sono una droga», hanno partecipato 150 espositori da tutto il mondo, attivi in settori molto diversi tra loro. Si va infatti da quello "grow e fertilizzanti" alla cosmesi, dall'alimentare al tessile, dal mercato delle infiorescenze alla bioedilizia e ai derivati del Cbd. Non è mancata qualche infrazione. Gli agenti della divisione di polizia amministrativa e quelli del gabinetto regionale della scientifica hanno battuto palmo a palmo gli 8 mila metri della fiera, compiendo analisi a campione con narco-test: due sono risultati positivi e con percentuale di principio attivo Thc (delta-9-tetraidrocannabinolo) superiore allo 0,5%. Casi contenuti, eppure le polemiche politiche attorno all'evento sono state tali che gli organizzatori hanno minacciato di andarsene dall'Italia.

CANNABIS LEGALE, UN MERCATO DA 40 MILIONI DI EURO

Già, ma quanto vale il mercato italiano? Secondo Coldiretti la "new canapa economy" tricolore pesa oltre 40 milioni di euro. Nel giro di cinque anni, ha evidenziato lo studio, sono aumentati di 10 volte i terreni coltivati a canapa: dai 400 ettari del 2013 si è passati ai quasi 4 mila del 2018. Un boom che ha fatto temere l'effetto bolla di cui si accennava sopra. Il commercio italiano non si focalizza ovviamente solo sul consumo dello spinello leggero. Molto forte è il settore alimentare, dai biscotti ai taralli, dal pane di canapa alla farina di canapa e all’olio, le cui proprietà benefiche – ha sottolineato Coldiretti nel proprio report - sono state riconosciute dal ministero della Salute, dall’Oms e da numerose ricerche. Dalla canapa si ricavano inoltre oli usati per la cosmetica, resine e tessuti naturali apprezzati nel settore dell’abbigliamento, poiché tengono fresco d’estate e caldo d’inverno e dell’arredamento, grazie alla grande resistenza della fibra. C’è chi utilizza la canapa per produrre eco-mattoni in grado di assicurare capacità isolante e chi la trasforma in pellet a combustione pulita per riscaldare case e aziende. Ovviamente senza sostanze psicotrope e conseguenze allucinogene.