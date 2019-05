Le Borsa Italiana e il valore dello spread del 10 maggio 2019

La Borsa italiana si prepara a chiudere una settimana difficile. Il 9 maggio Piazza Affari ha chiuso sotto pressione con un ribasso vicino al 2%. L'indice Ftse Mib ha infatti chiuso a -1,82% dopo essere stato in perdita per tutta la giornata. A pesare le continue tensioni all'interno del governo, dalla cannabis al decreto sblocca cantieri, e la tensione intorno all'accordo sui dazi tra Usa e Cina. A soffrire sono stati soprattutto i titoli del comparto bancario e automobilistico. Gli istituti di credito hanno sofferto la fiammata dello spread con Banco Bpm a -8,1%, Mps a -4,4%, Unicredit a -2,7% e Mediobanca -2,7%. Attesa anche per vedere come se i listini europei tenteranno il rimbalzo dopo una chiusura contratta, in particolare Parigi (-1,93%), Francoforte (-1,69%) e Madrid (-1,43%).

LO SPREAD TRA BTP E BUND RIPARTE DA 273 PUNTI BASE

Il differenziale tra Btp e Bund ripartirà dai 273 punti della chiusura del 9 maggio quando era cresciuto di otto punti nel corso di uno solo giorno. Il rendimento del titolo decennale italiano è al 2,68%.