Quello che i nostaglici della lira non vi dicono

Poi c’è la scuola, questa sì risibile, secondo cui con la lira e una Banca d’Italia di nuovo autonoma, ma obbediente al Tesoro (via quindi gli accordi Andreatta-Ciampi che nel 1981 la resero del tutto indipendente e non più obbligata a sottoscrivere quote di debito pubblico) avremmo risolto gran parte dei nostri problemi. Il debito sovrano verrebbe finanziato all’infinito creando moneta. Geniale, non c’è dubbio. L’onorevole Claudio Borghi, presidente della Commissione Bilancio della Camera e mentore (lo ha detto lui) economico di Matteo Salvini, è l’esponente più in vista, ma altri e nel governo sottoscrivono questa barzelletta. Come se già non fosse stato fatto in America Latina e nella Germania 1921-23 e non fosse sempre finito in un disastro immane. Come se anche un banca centrale non avesse i problemi di credibilità che ha uno Stato quando il suo debito cresce troppo. Eppure c’è anche chi ha scritto che l’intesa del 1981 dovuta a «ordini internazionali di indicibile matrice» è costata più di 1.000 miliardi di debito pubblico e che è stata quindi una scelta sciagurata perché se Bankitalia avesse continuato a sottoscrivere saremmo andati avanti senza problemi e tranquilli. E, visto che senza l’Andreatta-Ciampi non potevamo entrare nell’euro, che sarebbe successo alla lira con tutta quella massa monetaria in più? Nessuno dei succitati sovranisti monetari avanza ipotesi. Non ci resta che ridere. Sperando che il capo del pianto sia ormai stato doppiato.