Gli indici di Borsa e spread del 13 maggio 2019

La Borsa di Milano si appresta a riaprire le contrattazioni sull'onda dell'incertezza. Il 10 maggio Piazza Affari aveva chiuso una settimana complessa in leggero rialzo, con l'indice Ftse Mib a +0,28% a 20.874 punti. Complessivamente erano stati registrati scambi in calo per il valore di 2 miliardi di euro di controvalore, inferiori a quelli dei quattro giorni precedenti. Occhi puntati ancora sui bancari. Nell'ultima seduta a brillare erano state Unipol (+3,84%) e UnipolSai (+3,85%). Bene anche Terna (+2,37%), Hera (+2,36%), Buzzi (+2,23%), Snam (+1,57%). Chi aveva invece faticato era stata soprattutto Fca (-1,5%) dopo l'annuncio del presidente Usa Donald Trump di nuovi dazi contro la Cina. Il rialzo del greggio ha invece colpito Eni (-0,41%) e Saipem (-0,82%). Attesa anche per i listini europei che la scorsa settimana avevano chiuso in leggero rialzo, tranne Londra (-0,05%): Parigi (+0,27%) e Francoforte (+0,85%). Attesa soprattutto per Wall Street alla prova degli ultimi giorni di colloqui tra Usa e Cina sulla delicata questione dei dazi.

SPREAD TRA BTP E BUND SOPRA QUOTA 270

Venerdì 10 maggio il differenziale tra Btp e Bund aveva chiuso le contrattazioni stabile a 272,6 con il rendimento del titolo decennale italiano è al 2,68%.