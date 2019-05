Le quotazioni di Borsa Italiana e spread del 14 maggio 2019

6.29 - APERTURA IN CALO PER LE BORSE CINESI

Le Borse cinesi aprono la seduta in calo scontando le perdite di Wall Street sul nuovo round di dazi all'import di 60 miliardi di dollari di beni made in Usa, in risposta ai 200 miliardi di made in China finiti nel mirino dell'amministrazione Trump dal 10 maggio, con aliquote al 25%: l'indice Composite di Shanghai cede nei primi minuti di contrattazione lo 0,69%, a 2.883,75 punti, mentre quello di Shenzhen perde l'1,07%, a quota 1.535,10.

6.00 - APERTURA IN ROSSO PER LA BORSA DI TOKYO

La Borsa di Tokyo apre la seduta in netto calo, seguendo la maggiore flessione registrata durante la notte dagli indici azionari Usa da inizio anno, dopo l'imposizione dei dazi decisa dalla Cina in risposta alle mosse di Washington. Il Nikkei lascia sul terreno l'1,43% a quota 20.887,08, cedendo oltre 300 punti. Sul mercato valutario lo yen si apprezza sul dollaro a 109,1 e sull'euro a 122,6.