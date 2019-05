Nella guerra dei dazi tra Cina e Usa rischia di rimetterci l'Europa

Ora come ora né Washington né Pechino dispongono di molti spazi per compiere un passo indietro. Entrambi hanno alzato l’asticella a livelli da cui è difficile recedere senza “calare le brache”. Un accordo è ancora possibile, ma ora servirà tempo e il quadro resterà caratterizzato comunque da tariffe più elevate rispetto a quanto fossero qualche mese fa. Ovviamente il quadro potrebbe anche peggiorare. Gli Stati Uniti hanno avviato le pratiche necessarie per imporre i dazi su tutte le altre importazioni cinesi, una mossa che farebbe più che raddoppiare il numero di merci coinvolte. La procedura richiederà uno-due mesi, un arco di tempo in cui dobbiamo presumere che i soggetti impegnati nelle negoziazioni continueranno le trattative. La Cina non mancherà di mettere in atto delle ritorsioni, sulle cui tempistiche e modalità aleggia tuttora un velo di incertezza.

LE RIPERCUSSIONI SUI CONSUMATORI STATUNITENSI

L’incertezza è un elemento che piace molto poco sui mercati finanziari, da qualche giorno più esposti a un maggior rischio di correzione dopo gli ottimi profitti registrati da inizio anno. Se la nuova serie di dazi doganali verrà resa operativa, l’economia cinese verrà colpita. Ma come dicevano gli antichi «se Atene piange, Sparta di certo non ride»: i consumatori statunitensi ne sentiranno l’effetto sotto forma di rincari, con un impatto più diretto in termini di inflazione rispetto alla prima tranche di dazi che aveva colpito principalmente beni capitali e intermedi.