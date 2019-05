Moody's ha alzato il rating di Fca

Fca ha incassato la promozione di Moody's. L'agenzia ha infatti rivisto al rialzo il rating della casa automobilistica a B1 con outlook stabile. «Spinta dal successo dei nuovi modelli in grado di soddisfare la domanda dei consumatori per Suv e pick up in Nord America, e dai miglioramenti in termini di efficienza, Fca è stata in grado di migliorare la redditività in Nord America ai livelli delle case rivali americane», hanno scritto gli analisti.

AZIENDA POCO COLPITA DALLA GUERRA COMMERCIALE USA-CINA

Questo «miglioramento strutturale» dovrebbe anche rendere Fca «più resistente a un rallentamento ciclico». La casa automobilistica, inoltre, risulterebbe «relativamente poco colpita da una potenziale guerra dei dazi fra Stati Uniti e Cina o Stati Uniti ed Europa, vista la limitata posizione di mercato in Cina e la quota relativamente ridotta di auto importate dall'Europa negli Stati Uniti».

L'ACCORDO CON TESLA EVITERÀ POSSIBILI MULTE SULLE EMISSIONI

Moody's ha valutato positivamente anche il recente accordo raggiunto con Tesla, che evita il pagamento di possibili multe per non aver centrato i target sulle emissioni soprattutto in Europa. L'upgrade «riflette i continui miglioramenti e l'attesa che Fca sarà in grado di mantenerli anche in un contesto caratterizzato da un indebolimento della domanda in alcuni dei suoi mercati chiave», ha spiegato ancora l'agenzia di rating. L'outlook stabile è basato sull'attesa che Fca continuerà a migliorare ulteriormente nel corrente esercizio fiscale e sull'idea che la politica finanziaria di Fca resti prudente, ovvero senza il pagamento di dividendi eccessivi.