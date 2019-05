La strategia di Psa nella fusione con Fca

A quanto trapela da Torino non è stata ancora attivata la macchina per produrre nuovi modelli, mentre rallentano la costruzione delle nuove linee negli stabilimenti di Pomigliano d'Arco per il grande Suv di Alfa Romeo e l'ibridazione delle Jeep a Melfi. Ancora nebuloso il rilancio tecnologico del gruppo, cosa che ha penalizzato non poco quando il governo ha lanciato gli incentivi per le auto meno inquinanti tenendo fuori la casa italoamericana. E su questo fronte le uniche certezze sono la Cinquecento elettrica che dovrà essere assemblata a Mirafiori e i certificati verdi che per una cifra molto alta (si parla di 1,8 miliardi di euro) si acquisteranno da Tesla.

FIOM: «SE CONTINUA COSÌ METÀ DEGLI ADDETTI SARÀ SUPERFLUA»

«Gli effetti della mancanza di nuove vetture», denuncia Michele De Palma, segretario della Fiom con delega all'auto, «hanno ripercussioni immediate sulla produzione negli stabilimenti italiani: a Mirafiori, Grugliasco, Pomigliano, dove stanno per finire gli ammortizzatori sociali, e Melfi dove metà del personale è in cassa integrazione o contratto di solidarietà. A Cassino sta per tornare la cassa, sui siti di Pratola e Cento, dove si fanno motori diesel, non c'è chiarezza sul futuro. Di conseguenza, con l'azienda che non produce più di 700 mila pezzi all'anno, se continua questa tendenza la metà degli addetti potrebbe essere superflua. Intanto sta entrando in una crisi quasi irreversibile il mondo della componentistica, dove molte aziende non hanno rinnovato i contratti degli addetti assunti a tempo indeterminato».