Snam, primo trimestre in crescita a 283 milioni

Snam ha chiuso il primo trimestre dell'anno con un utile netto in crescita dell'11,4% a 283 milioni di euro. Lo si legge in una nota in cui viene indicato il «positivo andamento della gestione operativa», la riduzione del costo medio del debito e i maggiori proventi netti sulle partecipazioni. L' utile operativo è salito del 3,1% a 366 milioni di euro e gli investimenti tecnici hanno raggiunto quota 166 milioni di euro, di cui 25 milioni per Snamtec in innovazione e transizione energetica. In crescita del 18,5% la cassa,mentre l'indebitamento finanziario netto è sceso da 11,54 a 11,23 miliardi di euro. Quanto all'intero esercizio, secondo Snam, «le stime più recenti sull'evoluzione della domanda di gas naturale sul mercato italiano prevedono una situazione di sostanziale stabilità a fine 2019 rispetto ai valori del 2018 (73,2 miliardi m3), in termini normalizzati per la temperatura». Il gruppo prevede poi «circa 1 miliardo di euro» in investimenti «in gran parte relativi a sostituzioni e manutenzioni, al fine di continuare a garantire la massima resilienza, flessibilità ed efficienza delle infrastrutture esistenti». Inoltre, circa un quarto degli investimenti riguarderà iniziative di sviluppo, tra le quali i collegamenti Nord-ovest, il servizio locale e dei flussi cross-border e il rafforzamento della rete al Sud.