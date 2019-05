La Borsa italiana e il valore dello spread del 16 maggio 2019

10.54 - EUROPA IN CALO A CAUSA DI AUTO E FINANZA

Le Borse europee proseguono in calo, appesantite dalle perdite dei settori dell'auto e della finanza. Sui listini resta l'incognita delle tensioni tra Usa e Cina sui dazi. Gli investitori guardano anche agli effetti che potrà avere la decisione di Donald Trump di di firmare un ordine esecutivo che limita l'importazione di alcuni servizi della società Huawei. Sul fronte dei cambi l'euro prosegue in rialzo sul dollaro a 1,1215 a Londra. Nel settore dell'auto (-1,6%) sono in calo Peugeot e Renault e Porsche (-1,7%), Volkswagen e Daimler (-1,6%), Continental (-1,8%). In calo anche le banche (-0,6%) con Societe Generale (-1%), Ing e Bnp Paribas (-0,7%), Credit Agricole (-0,6%), Commerzbank e Barclays (-0,4%). A Piazza Affari tra gli istituti di credito marciano in rialzo Mps (+0,8%), Bper (+0,3%) e Ubi (+0,1%) mentre sono in calo Unicredit (-0,9%), Fineco (-0,7%), Banco Bpm e Intesa (-0,5%). In calo anche Generali (-0,5%), nel giorno dei conti del trimestre con l'utile in crescita del 28%. In fondo al listino Stm (-2,2%) e Pirelli (-2%). In rosso anche Cnh (-1,8%) e Moncler (-1,1%). Corre la Lazio (+6,3%), dopo aver conquistato la Coppa Italia. Bene anche la Juve (+2,3%) e A2A (+1,1%), dopo i conti del trimestre, e il Sole 24 Ore (+1,4%), con l'approvazione del piano industriale.