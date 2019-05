Radiografia della Pubblica amministrazione italiana

Un posto nel pubblico impiego: dal secondo Dopoguerra in poi è stato l'obiettivo, il traguardo, il sogno per diverse generazioni di italiani. Garantiva non solo stabilità economica, ma anche inamovibilità. Per effetto di alcune storture, ben descritte in diversi film degli Anni 50 a 60 con Alberto Sordi e Totò (come Totò e i re di Roma di Steno e Monicelli, Il Vigile di Zampa e Guardia, guardia scelta, brigadiere e maresciallo di Bolognini), per di più alimentate dal clientelismo dei partiti che usavano il lavoro nello Stato a stregua di ammortizzatore sociale, in certi casi era persino “ereditario”. Ma oggi il mito del lavoro statale è tramontato o regge ancora?

LA PA APRE A 5.220 ASSUNZIONI

Va detto che giovedì 16 maggio il ministro Giulia Bongiorno ha annunciato la firma di un decreto per avviare «le procedure concorsuali per 4.902 unità e per autorizzare 5.220 assunzioni nelle amministrazioni centrali». Con lo stesso provvedimento, ha aggiunto il ministro, «ho autorizzato l'utilizzo di oltre 35 milioni di euro per finanziare ulteriori assunzioni e nuove procedure concorsuali». Ma al di là degli annunci, come sta la nostra Pubblica amministrazione e quanto ci costa? La fotografia è stata scattata dal report presentato nel Forum Pa 2019. E il ritratto non è certo lusinghiero. Emerge infatti una Pa anagraficamente vecchia, con contratti e turn over bloccati, che mastica poco le nuove tecnologie, poco qualificata e, a sorpresa, molto più precaria di quanto voglia la vulgata.