Cassa depositi e prestiti, Palermo e l’Errore di Sace

SULLO SFONDO IL BRACCIO DI FERRO TRA CDP E TESORO

In questi anni è sempre stato molto defilato, interventi in cda pochi e stringati. Insomma, non ha lasciato il segno. E infatti nessuno ha mai pensato a lui, se non al massimo per una riconferma come consigliere giusto in omaggio al grande vecchio delle fondazioni. Poi, di fronte allo stallo – come Lettera43.it ha già raccontato, si è aperto un braccio di ferro tra Cdp e ministero dell’Economia, con la prima che voleva cambiare tutto il vertice e il secondo che intendeva riconfermarlo – si è cominciato a immaginare soluzioni di compromesso.

La strada che in queste ore si cerca di imboccare è quella che sarebbe stato logico percorrere fin dall’inizio: accontentare il ministro Giovanni Tria riconfermando il suo amico Beniamino Quintieri alla presidenza e assecondare le ansie di cambiamento di Fabrizio Palermo, giubilando l’amministratore delegato e direttore generale Alessandro Decio, magari sdoppiando la carica in modo da soddisfare più esigenze. Solo che mentre ci si aspettava che Palermo facesse il nome di chissà quale manager bancario o assicurativo, con grande sorpresa la montagna ha partorito il topolino Errore. Ora nei corridoi le spiegazioni che si danno sono due, opposte. La prima è degli increduli: no, è una candidatura finta, per tenere coperto fino all’ultimo e non far bruciare il nome vero. La seconda è degli smagati: nome debole per poter eterodirigere Sace da via Goito 4.