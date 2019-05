Borsa italiana e spread del 17 maggio 2019 in tempo reale

Milano, al pari degli altri principali listini europei, osserva con apprensione i colloqui tra Stati Uniti e Cina sui dazi, mentre aspetta le elezioni europee di fine maggio e, soprattutto, subisce a giorni alterni i contraccolpi della campagna elettorale in corso. Il 16 maggio l'indice principale Ftse Mib s'è attestato sopra i 21 mila punti totali. Bene i bancari con Banco Bpm (+4,3%) e Ubi (+4,27%). In rialzo Nexi (+3,86%) con l'esercizio parziale del greenshoe e l'azionista di riferimento Mercury al 61,8 per cento. Fuori dal paniere principale, crescita verticale per TerniEnergia (+22%) che ha ceduto 22 impianti fotovoltaici. Tra gli altri Maire Tecnimont ha guadagnato il 5,12% sul via libera al progetto Baytown di ExxonMobil. Bene Salini (+2,9%), ma anche il titolo della Lazio (+4,82%), dopo la vittoria della Coppa Italia, e di Erg (+4,7%). In calo Astaldi (-2,37%) così come Moncler (-1,7%) Pirelli (-1,2%) e Mediaset (-0,74%). Giovedì positivo anche per le principali Borse europee: Parigi ha guadagnato l'1,37% con il Cac 40 a 5.448 punti, Francoforte l'1,74% con il Dax a 12.310 punti, Londra lo 0,78% con il Ftse 100 a 7.353 punti.

LO SPREAD TRA BTP E BUND RIPARTE DA 278 PUNTI

Lo spread tra il Btp decennale italiano e l'omologo tedesco Bund riparte da quota 278 punti base.