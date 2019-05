Ai risparmiatori non servono manuali, ma consapevolezza finanziaria

L’ipotesi, comunque, è da evitare, lasciar giocare questa partita alle banche sarebbe come affidare a un pasticciere un corso su come mangiare sano. Il mio ultimo libro Soldi Gratis, edizione Sperling & Kupfer, nasce per questo, per evitarlo e per una domanda: è possibile fare educazione finanziaria in questo Paese? No, non lo è. Se non si è semplici non lo si può fare. «Allora di cosa stiamo parlando?», potreste chiedermi. Un attimo e ci arriveremo. In Italia il livello di cultura finanziaria dei cittadini è tra i più bassi delle economie avanzate e le rare iniziative educative in questo senso sono lacunose, di parte e poco frequentate.

CONSIGLI SEMPLICI PER AUMENTARE LA CONSAPEVOLEZZA

La finanza è sempre presentata come materia per pochi eletti. Si parla delle logiche che muovono i mercati della speculazione, di investimenti, spread, btp, bund. Che senso ha? Che senso ha rivolgersi ai cittadini in questo modo? Non c’è più tempo, siamo in ritardo per acquisire le competenze necessarie a capire concetti complessi, una nonnina totalmente estranea al mondo della tecnologia potrebbe capire il software che c’è dietro il funzionamento di un iPhone? Assolutamente no, ma con qualche consiglio semplice, ripetuto a velocità moderata, in pochi giorni le daremmo la consapevolezza per comporre il numero del nipote e parlarci addirittura. Consapevolezza, è la consapevolezza, quella finanziaria, da cui bisognerebbe partire. Tutto molto semplice.