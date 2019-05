La Borsa italiana e lo spread del 20 maggio 2019 in tempo reale

La Borsa italiana ha aperto le contrattazioni del 20 maggio 2019 in calo con l'indice Ftse Mib a -1,7%. Su Piazza Affari pesa lo stacco della cedola per 20 società per un monte dividendi complessivo di circa 11,5 miliardi di euro. Avvio di settimana debole anche per le Borse europee. Sui listini del Vecchio continente pesano l'incertezza sulla crescita economia, l'inasprirsi dello scontro tra Usa e Cina per i dazi e le tensioni geopolitiche in Medio Oriente. In netto rialzo il prezzo del petrolio dopo la riunione dell'Opec. L'indice d'area Stoxx 600 cede lo 0,17%. In rosso Parigi (-0,24%) e Francoforte (-0,1%) mentre sono piatte Madrid (+0,06%) e Londra (+0,02%).