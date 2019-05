Le quotazioni di Borsa italiana e spread di oggi 21 maggio 2019

Il Vecchio continente è stato zavorrato dall'apertura del nuovo fronte nella guerra commerciale tra Usa e Cina, lo scontro tra Google e Huawei, che ha spinto sotto la parità anche i principali listini asiatici, da Tokyo a Shanghai passando per Shenzhen. Milano ha perso terreno pure per via dello stacco della cedola, anche da parte di 21 grandi società, inclusa Fca per quella straordinaria, e con un monte dividendi complessivo di circa 11,5 miliardi di euro. Tra i titoli principali, da registrare il crollo di Stm (-9,15%). Male anche Intesa (-8,87%) ma per il suo generoso dividendo. Effetto cedola pure su Bper (-6,04%), UnipolSai (-5,73%) e Pirelli (-5,39%). In calo Tim (-1,17%) nel giorno del Consiglio di amministrazione sul trimestre. In crescita la Juventus in attesa di un nuovo allenatore (+0,36%). Bene Enel (+1,08%), Azimut (+0,89%) e Poste (+0,89%). Fuori dal Ftse Mib, molto bene Neosperience (+14,92%) nel giorno del lancio di una sua nuova tecnologia.

LO SPREAD TRA BTP E BUND RIPARTE DA 279 PUNTI

Lo spread tra Btp e Bund riparte da 279 punti base, dopo che lunedì 20 maggio ha terminato in rialzo rispetto ai 276 della chiusura di venerdì 17. Il rendimento del titolo decennale italiano è al 2,697%.