Se gli artifici monetari per sostenere la ripresa diventano tossici

UN CIRCOLO VIZIOSO CHE RISCHIA DI CREARE DISUGUAGLIANZE

L’acquisto di titoli da parte delle banche centrali provoca un aumento dei prezzi degli asset finanziari, provocando la rivalutazione dei patrimoni. Chi non possiede patrimoni investiti non riceve nessun effetto. Cosa accadrà alle disuguaglianze se chi ha patrimoni diventa più ricco e chi non ne ha resta dov’era? Quanto alla rivitalizzazione della domanda, meglio fermarsi un secondo a pensare: la stagione di denaro a zero ha incentivato ogni forma di investimento per le imprese. Negli Stati Uniti il tasso di disoccupazione è ai minimi storici e la produttività è molto alta: grandi investimenti in tecnologie, processi e automazione hanno generato quindi molta più overcapacity, cioé capacità produttiva, che non aumento della domanda.