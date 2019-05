Come è andata l'assemblea di Confindustria con Boccia, Conte e Mattarella

COSA HA DETTO BOCCIA SUL GOVERNO

«SERVE PIANO TRIENNALE PER LA RIDUZIONE DEL DEBITO»

«Costruiamo insieme un piano triennale, credibile e ambizioso nello stesso tempo, che ci permetta di trattare con i partner europei un aggiustamento graduale, serio e strutturale, affiancato a misure per sostenere la difficile fase congiunturale», è l'appello del presidente degli industriali. Che ha proposto: «Affrontiamo in modo non ideologico il nodo risorse, mettiamo il debito pubblico su un sentiero discendente e la crescita su un sentiero ascendente«. Insomma per Boccia servono «responsabilità e ragionevolezza: è necessario individuare un mix di interventi che riduca deficit e debito rassicurando i mercati finanziari senza compromettere la crescita». «Il Paese non riparte con lo slancio dovuto, necessario, che è alla nostra portata, che ci meritiamo», ha avvertito. Poi una stoccata al governo: «Per rimetterci a correre sarà utile liberarci dal peso di parole che inducono alla sfiducia, che evocano negatività, che peggiorano il clima». E sottolinea: «Le parole di chi Governa non sono mai neutre, influenzano le decisioni di investitori, imprenditori, famiglie. Le parole che producono sfiducia sono contro l'interesse nazionale».