Il buco nero dei conti di Roma Capitale

Con tutto il rispetto per le competenze maturate nelle amministrazioni di provincia, come mai una carica di tale importanza per la Capitale va per la seconda volta a un dirigente di un Comune di piccola taglia? Il fatto è che di persone disposte a prendersi questa croce se ne trovano sempre meno. Non per niente la scelta è stata fatta dopo un interpello fra dirigenti interni in cui non si è presentato nessuno. Alla precarietà finanziaria del Campidoglio i romani e i loro amministratori hanno fatto il callo da tempo, ma le nubi che si addensano ora all’orizzonte sono un’altra cosa rispetto al passato.

LA SCURE DEL DEBITO MONSTRE

Anzitutto c’è il problema gigantesco del debito straordinario (12,1 miliardi) scorporato nel 2010 dai conti del Comune e affidato a una gestione commissariale che nella prima bozza del decreto Crescita di poche settimane fa si era previsto di chiudere entro il 2021 per passare il debito direttamente allo Stato. Le polemiche fra Lega e 5 stelle sul salva Roma hanno oscurato il motivo della scelta, in realtà piuttosto semplice: fin dall’inizio le risorse della gestione commissariale, provenienti dal contributo statale (300 milioni l’anno garantiti fino al 2040) e dall’addizionale Irpef dei romani (200 milioni) erano insufficienti a pagare le rate. Da qui la necessità per l’allora commissario Massimo Varazzani di coprire la differenza con un’anticipazione di cassa che si va esaurendo. Fra un paio d’anni, quando le entrate non basteranno più, la palla tornerà al Comune. Ecco lo scenario da incubo approntato per i futuri amministratori di Roma da Matteo Salvini con lo stop alla prima versione del decreto.