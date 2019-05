UBI Banca e Fintech, si punta sull’innovazione tecnologica

UBI BANCA E Il MONDO FINTECH

L’evento è stato anche l’occasione per presentare alcune start-up fintech protagoniste del cambiamento. Tra queste Domec, “collaborative fintech”, realtà italiana specializzata in pagamenti innovativi e loyalty; Raisin, la fintech europea leader nei depositi e Qonto, la neo-banca per imprese e professionisti numero 1 in Europa.

UBI Banca è partner del Fintech Innovation Lab di Londra, un incubatore di start-up del settore finanziario. L’istituto attiva poi collaborazioni specializzate sul fintech con il Politecnico di Milano, con il centro studi Cetif dell’università Cattolica di Milano e con i cosiddetti broker dell’innovazione specializzati nella gestione dell’innovazione nell’era fintech.

Lo scorso anno, inoltre, la Banca è stata fra i partner di Magic Wand, il primo programma di accelerazione in Italia dedicato ai settori Fintech e Insurtech rivolto alle start-up per il mercato finanziario e assicurativo. Collaborazione che è stata rinnovata anche quest’anno partecipando all’iniziativa promossa da Digital Magics “Magic Wand Retail Revolution” dedicata al settore retail.

UBI INVESTE IN TECNOLOGIA E SICUREZZA INFORMATICA

Con la consapevolezza che il futuro dei diversi istituti sarà legato anche alle scelte tecnologiche che effettueranno, UBI Banca, dal 2016 a oggi, ha investito 164 milioni in innovazione tecnologica, oltre ad aver stanziato 13 milioni per investimenti in sicurezza informatica nel quadriennio 2016-2019. Rientra in questa serie di misure anche la collaborazione con l’ecosistema delle fintech, che oggi si sta consolidando maggiormente per sviluppare un network di contatti con acceleratori, incubatori e broker dell’innovazione a livello internazionale.

«Negli ultimi anni abbiamo assistito ad una evoluzione regolamentare e tecnologica che ha permesso l’ingresso di nuovi attori nell’industria dei servizi finanziari. Questi stanno avendo un ruolo sempre più determinante nell’evoluzione dei servizi offerti e modificano anche le strategie dei più tradizionali protagonisti del mondo del credito – ha affermato Frederik Geertman, Vice Direttore Generale e Chief Commercial Officer di UBI Banca - Non sempre questo accade attraverso la concorrenza. Anche le collaborazioni nate con nuovi player del sistema finanziario e lo sviluppo di modelli di servizio innovativi possono portare vantaggi alla clientela. Di conseguenza, un gruppo bancario come UBI Banca è attivamente inserito nell’ecosistema fintech internazionale. Tutto questo garantisce anche di avere un management con lo sguardo rivolto al futuro e abituato a dialogare con nuovi partner per accelerare l’innovazione in banca».