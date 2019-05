Pastori sardi: stallo della vertenza e avvisi di garanzia

LO STALLO DELLA VERTENZA

In ballo c'è ancora la vertenza sul prezzo del latte in una stagione che sta per finire: il pecorino romano Dop resta ancora il prodotto a cui è ancorata la quotazione. E anche se il valore ha avuto un leggero aumento comunque la situazione è di stallo visto che si vende ancora a cifre che quasi non coprono i costi. Uno scenario che ha messo sul chi vive l'Antitrust. Pure l'altra via per aumentare il prezzo di prodotto finito e materia prima, il ritiro giacenze dell'invenduto da consegnare ai poveri, è fermo. Solo la settimana scorsa è passato alla Camera il Decreto per le emergenze agricole che stanzia anche 10 milioni alla causa, ma la macchina – con appositi bandi – è tutta da attivare. Così come è ferma la riforma dei consorzi, chiesta a gran voce. Ai vertici del principale, il Consorzio di tutela del Pecorino romano Dop, non appena si è sgonfiata la protesta è tornato lo stesso presidente che si era dimesso: Salvatore Palitta.

LE PROMESSE DELL'ASSESSORA MURGIA

«Abbiamo perso due mesi», hanno detto i pastori al suo insediamento dopo settimane di trattative del presidente della Regione Christian Solinas (Psd'Az-Lega). Al posto della 'blindata' Daria Inzaina, in quota Lega, allevatrice gallurese di bovini all'assessorato all'Agricoltura è arrivata Murgia, dipendente dell'Agenzia regionale del Lavoro. «Mi documenterò in fretta», ha assicurato. Ora chiede che "Il tavolo del latte" passi dal governo alla Regione. Le prossime settimane saranno fitte di appuntamenti. Ma i pastori sembrano stremati: «Troppa negligenza», insiste Gianuario Falchi uno dei rappresentanti dei pastori. «A Roma e soprattutto qui in Sardegna, senza governo. Non avere referenti locali ci ha penalizzato moltissimo e mi pare che ora si debba riniziare tutto da capo».