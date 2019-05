Cosa ha fatto l'Ue sul commercio e cosa farà dopo le Europee

COSA È STATO FATTO NELL'ULTIMA LEGISLATURA

IL PASSO VERSO UN PARTENARIATO CON LA CINA

In quest'ottica va letta la dichiarazione siglata lo scorso 9 aprile a Bruxelles tra Juncker, il premier cinese Li Keqiang e il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk. Un primo passo verso un accordo di partenariato - lo stesso che gli Usa stanno cercando con Pechino - nel quale le parti si promettono «reciprocità» commerciale e «si impegnano a intensificare le discussioni con l'obiettivo di rafforzare le regole internazionali sui sussidi industriali», soprattutto per fermare gli aiuti di Stato che l'ex Impero celeste garantisce alle sue imprese per falsare la concorrenza. Una vittoria politica non da poco per il presidente uscente della Commissione, a maggior ragione dopo che l'Italia, la terza economia dell'area, ha sdoganato il progetto della Nuova via della seta, invisa a Bruxelles.

L'INTESA COMMERCIALE CON IL GIAPPONE

A ottobre poi il parlamento europeo aveva approvato l'Economic Partnership Agreement (Epa), l'intesa commerciale negoziata tra Ue e Giappone - la più grossa della storia dell'Unione -, in grado di creare un’area di libero scambio dove transita un terzo di tutte le merci del mondo. Alla base del deal non c'è soltanto la volontà di superare i giganteschi dazi che impediscono all'Europa di esportare formaggi e vini nel Sol Levante e a Tokyo di vendere sui nostri mercati Honda e Toyota con gli stessi maxi volumi registrati in America. In questo modo il Vecchio Continente e il Giappone vogliono anche cristallizzare un modello economico e di benessere, scandito dallo Stato sociale e da una produzione che regge per gli alti investimenti nella ricerca, quindi con costi fissi più alti di quelli che può garantire il Dragone cinese. Sempre su questa direttrice vanno anche letti gli accordi con Vietnam, Sud Corea e Singapore.