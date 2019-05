Spencer Stuart, c’è maretta tra Corsi e Paro

MALUMORI PER L'APPROCCIO DELL'AD

Siccome Spencer Stuart è tra i cacciatori di teste uno dei più reputati sul mercato, la cosa ha creato qualche malumore. E qualcuno si è lamentato con Corsi, manifestando non poche perplessità sulle modalità di approccio dell’intraprendente Paro. Corsi, la cui casa romana è meta di frequentazioni di politici, banchieri e top manager, non avrebbe gradito molto i rilievi. Di qui i dissidi con Paro, che molti hanno letto anche come l’inevitabile scontro tra la vecchia scuola, più felpata e costruita su solide relazioni maturate nel tempo e nell’ombra, e Paro, amministratore delegato della filiale italiana, il quale in una recente intervista a Repubblica aveva dichiarato come fosse fondamentale regalare ai nuovi talenti manageriali, oltre che uno stipendio, un sogno. Che però, se resta un’illusione, a poco serve.