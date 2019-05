Perché Deutsche Bank è vittima delle sue speculazioni

MATRIMONIO IN ROSSO TRA I BOND DI COMMERZBANK I DERIVATI DI DB

Ma a frenare non poco il matrimonio sono stati gli stessi sindacati (Verdi) del Consiglio di sorveglianza di Deutsche Bank: più che un salvataggio, un'operazione onerosa a loro avviso che avrebbe potuto trascinare in basso anche il secondo maggiore istituto di credito tedesco. A breve termine 10mila posti a rischio, e in prospettiva fino a 30mila, per un buco finanziario di alcuni miliardi di euro che si sarebbe venuto a creare, anche al netto dei tagli per l'unione di parte degli uffici e per la digitalizzazione. Commerzbank, ha riportato Reuters, ha in pancia alcune decine di miliardi di bond (italiani tra l'altro) svalutati: può non essere abbastanza forte per assorbire i derivati di Deutsche Bank, in rosso dal 2015 . Perplessità sulla fusione tra i due principali istituti tedeschi circolavano anche nel management e tra gli economisti: ipotesi non a caso trascinata nel tempo, per infine sfumare.

ACHLEITNER, IL DIRIGENTE IN SELLA DAL 2012 DA METTERE ALLA PORTA