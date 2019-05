Mercatone Uno fallita: 1860 lavoratori a rischio

CLIENTI SUL PIEDE DI GUERRA PER GLI ACCONTI VERSATI

Ma c'è un problema serio anche con la clientela, racconta ancora Chierici, «molta gente si è presentata sabato mattina nei punti vendita per ritirare merce sulla quale aveva già versato degli acconti nei giorni scorsi per migliaia di euro. Le persone, trovando il negozio chiuso, in alcuni casi se la prendono con i dipendenti che ovviamente non hanno alcuna responsabilità». Scene analoghe si stanno ripetendo anche negli altri punti vendita in giro per l'Italia. «Al momento non sappiamo se domani o lunedì saranno in grado di riaprire, abbiamo provato a contattare il curatore fallimentare, ma invano» ha aggiunto il sindacalista.