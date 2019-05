Scuola, Bussetti annuncia misure straordinarie per i precari

NEL 2019 30 MILA DOCENTI ANDRANNO IN PENSIONE

I posti per docenti disponibili nelle scuole medie e superiori sono oltre 48 mila. Solo quest'anno, poco meno di 30 mila docenti, tra quota 100 e legge Fornero, andranno in pensione. Nell'anno scolastico in corso, le supplenze sono state circa 150 mila. Intanto venerdì è arrivato il via libera del ministro della Pa, Giulia Bongiorno, al contratto dei presidi, che garantirà loro un aumento di quasi 350 euro netti al mese anche se Roberta Fanfarillo, responsabile nazionale dirigenti scolastici della Flc Cgil, ricorda l'iter del contratto non è finito perché ora passa alla presidenza del Consiglio e una volta avuto l'ok da questo andrà alla Corte dei Conti per il controllo definitivo: solo dopo questo passaggio tornerà all'Aran e potrà essere apposta la firma. Infine sempre oggi è arrivato l'ok del ministro Bongiorno anche alle procedure per il reclutamento di quasi 17 mila nuovi maestri per la scuola dell'infanzia e primaria.