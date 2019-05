Le quotazioni della Borsa italiana e lo spread del 27 maggio 2019

9.30 - TUTTA L'EUROPA PROSEGUE IN POSITIVO

Le Borse europee avviano la seduta in terreno positivo e proseguono le contrattazioni in rialzo con gli esiti del voto per il rinnovo del parlamento europeo che vede un mancato sfondamento del fronte sovranista e la possibile maggioranza ai partiti tradizionali. I listini brindano anche alle parole di Donald Trump sull'ipotesi di un accordo con la Cina sui dazi. Poco mosso l'euro sul dollaro a 1,1201 a Londra. L'indice d'area Stoxx 600 guadagna lo 0,47%. In rialzo tutti i listini con in testa Milano (+1,3%), Francoforte (+0,63%), Madrid (+0,59%), e Parigi (+0,45%). Nel Vecchio continente andamento positivo per il comparto dell'auto (+2,7%) dopo che Fca (+12%) ha proposto la fusione con il gruppo Renault.