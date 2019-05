Fca ha presentato una proposta di fusione a Renault

Fca ha presentato una proposta per una fusione con il gruppo Renault «per creare uno dei principali gruppi automobilistici al mondo». La società risultante dalla fusione, si legge in una nota, sarà detenuta per il 50% dagli azionisti di Fca e per il 50% dagli azionisti di Groupe Renault, con una struttura di governance paritetica e una maggioranza di consiglieri indipendenti. Questa l'ipotesi di 'matrimonio' contenuta nella proposta avanzata da Fca, inviata con una lettera non vincolante a Renault. La fusione, viene specificato, non comporterà nessuna chiusura di stabilimenti.

«FCA IMPAZIENTE DI LAVORARE CON RENAULT»

Fca, si legge nel dettaglio, «è impaziente, quale parte di unica azienda con Groupe Renault, di lavorare con le società partner dell'Alleanza di Groupe Renault alla ricerca dei modi in cui creare ulteriore valore per tutti i membri dell'Alleanza». Dalla fusione di queste due società - viene spiegato - «matureranno per Nissan e Mitsubishi, per il semplice fatto di essere nell'Alleanza, sinergie per un miliardo, incrementale su base annua»