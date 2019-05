Borsa italiana e spread di oggi 28 maggio 2019 in tempo reale

Settimana borsistica potenzialmente difficile per la Borsa di Milano. Il 27 Piazza Affari aveva aperto in positivo per poi virare in negativo alla notizia di una possibile lettera dell'Ue all'Italia per chiedere chiarimenti sull'aumento del debito e il rischio di una possibile multa da 3,5 miliardi. L'indice Ftse Mib riparte dalla chiusura in perdita dello 0,06% a 20.363 punti. Fari puntati anche su Fca dopo la conferma ufficiale di una proposta di fusione con Renault. Il titolo il 27 aveva chiuso in rialzo del 7,9% tra un boom di scambi, ma ancora meglio (+8,1%) ha fatto Fincantieri promossa da Akros ma soprattutto sull'ipotesi che il dossier Fca-Renault possa 'sbloccare' l'acquisizione della francese Chantiers de l'Atlantique (la ex Stx). Molto bene anche Exor (+6,1%). Possibile giornata di passione per gli istituti di credito che avevano chiuso la prima seduta della settimana in ribasso: Bper -2,6%, Banco Bpm e Ubi -2,3%, Unicredit -2,2%.

POSSIBILE PRESSIONE SULLO SPREAD CHE RIPARTE DAL 282

Il differenziale tra il Btp e Bund ha chiuso il primo giorno post Europee a 282 punti con un tasso di interesse sul decennale italiano al 2,67%. Venerdì 24 lo spread era a 267 punti base.