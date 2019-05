Cosa dicono gli analisti sul rischio spread con la vittoria della Lega

GLI INVESTITORI ESTERI PRONTI A INVESTIRE IN OBBLIGAZIONI



Proviamo a riassumere. Il punto di partenza attuale (270 punti base) è molto più vicino alle soglie di allarme (350) rispetto a quanto visto nel 2018, ma il contesto lascia dei margini di azione ai giallo-verdi: l'atmosfera, quindi, è calda, ma non infuocata. Per capire l'andamento nei prossimi mesi, Delitala invita però a considerare un fattore positivo di supporto ai Btp: gli investitori esteri, infatti, stanno ritirando i soldi dalle Borse per investirli in obbligazioni. I deflussi da Etf e fondi azionari europei, ad esempio, sono arrivati a quota 100 miliardi di euro da inizio anno, soldi che potrebbero essere investiti nelle prossime settimane anche nei nostri Btp, che rendono molto di più rispetto ai pari europei (viaggiano sopra il 2,5%). Morale? Se vogliono portare a casa qualche risultato, senza far impennare lo spread e finire così come il governo Berlusconi nel 2011, Salvini & Co. dovranno muoversi con prudenza, anche perché lo spauracchio per i mercati non è il deficit, ma la presenza nei partiti di governo di esponenti "no euro", i quali per anni hanno fatto propaganda per tornare alla lira.

IL RISCHIO ITALEXIT VALE DA SOLO 85 PUNTI BASE

«Se Salvini archiviasse in modo definitivo e convincente le critiche all'euro, la reazione del mercato sarebbe positiva e rilevante», scriveva l'esperto del gruppo elvetico pochi giorni prima del voto. «Nella scomposizione dello spread attuale», aggiungeva Delitala, circa 85 punti base, ovvero un terzo, sono ascrivibili al rischio Italexit che implica una svalutazione immediata del 30% e un premio per il rischio più ampio di qualsiasi disobbedienza sul fronte della disciplina fiscale». Quindi? «Il mercato», concludeva Delitala, «ha dimostrato di poter sopportare un deficit elevato, anche al 3% in quanto reversibile, ma non lo scenario di uscita dall’euro: pertanto se venisse escluso esplicitamente, o anche solo dimezzato, le attese sono di un rally dei Btp comprimendo lo spread contro il Bund verso l’area 200 punti base che, a sua volta, trascinerebbe al rialzo le banche italiane e, a seguire, il Ftse/Mib e l’Eurostoxx insieme alla moneta unica». Salvini è avvisato.