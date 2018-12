Il riscatto delle città verso la svolta verde

Boschi verticali, illuminazione stradale a Led, case a risparmio energetico, teleriscaldamento, iniziative per incoraggiare l'utilizzo dei mezzi pubblici e lo sviluppo delle aree pedonali, ma anche per incentivare i cittadini ad adottare una dieta principalmente vegetariana: sono solo alcune delle azioni che si possono intraprendere per cambiare il clima dal basso. Le città, infatti, hanno l’opportunità unica di far fronte al cambiamento climatico per almeno un paio di ragioni: oltre a essere responsabili di una quantità importante di emissioni, come ha sottolineato l'ex sindaco di New York Michael Bloomberg nel libro Climate of Hope, conoscono meglio le esigenze dei cittadini e sono governate attraverso processi decisionali più snelli e meno burocratici rispetto agli Stati.

DALLE POLITICHE STATALI A QUELLE CITTADINE

Sono molti gli studi che dimostrano come le città possano fare molto per contrastare il climate change, come quelli intrapresi di recente dall’Istituto per la ricerca sui cambiamenti climatici di Potsdam. Da questi studi emerge chiaramente che anche semplici azioni, che però modificano le abitudini dei singoli cittadini, possono evitare le emissioni, sia locali che in altre parti del mondo, dove si producono i beni consumati nei centri urbani. In questo senso incoraggiare l’utilizzo dei mezzi pubblici o soluzioni di mobilità condivisa e creare delle aree pedonali può ridurre la domanda di veicoli, migliorando la qualità dell’aria in città e diminuendo allo stesso tempo l’impatto su altre zone. La responsabilità del climate change, infatti, non è solo delle amministrazioni, ma anche dei cittadini: inquadrare solo collettivamente le cause dei cambiamenti climatici rischierebbe di annacquare la responsabilità di ogni individuo. Ma quali azioni concrete possono essere prese da amministrazioni e cittadini? Eccone alcune.