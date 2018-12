Frenare il climate change in quattro mosse

Il progresso economico e sociale di Cina, India, Turchia, Brasile, Messico, Sud Africa e Paesi che si affacciano sul mare Cinese Meridionale è diventato oggi molto più rapido di quello delle altre nazioni e avrà come conseguenza la crescita dei consumi in tutti i settori. Ad esempio, entro la metà del secolo si stima che le vetture in circolazione aumenteranno di un miliardo, un numero che si aggiungerà ai tre miliardi di veicoli che dovranno essere sostituiti, per un totale di 5 miliardi di auto da produrre e mettere in circolazione nei prossimi 30 anni. Ecco perché occorrerà un programma di ricerca e sviluppo sull’efficienza energetica, sulla transizione verso fonti fossili meno inquinanti e poi verso le rinnovabili.

LE NUOVE CASE IN MATERIALI RICICLATI

La realizzazione di cemento, ferro, alluminio, vetro e altri materiali da costruzione genera da sola il 10% dell’anidride carbonica immessa in atmosfera dall'uomo. A questo si aggiungono emissioni prodotte dal riscaldamento e condizionamento, dagli elettrodomestici e dalle apparecchiature elettriche. Secondo le stime della Ue, entro metà del secolo, dovrà essere realizzato il 46% del parco edilizio mondiale. Tuttavia, l’85% delle nuove abitazioni sarà realizzato nei paesi emergenti, oggi privi di vincoli legislativi sulla efficienza energetica delle case. Per raggiungere l’obiettivo di zero emissioni prima della fine del XXI secolo sarà però necessario che tutti gli edifici nel mondo producano in proprio da fonti rinnovabili non solo l'energia che consumano ma anche quella necessaria per costruirli, mantenerli e smantellarli riciclandone i componenti.

RISCHI DAL COMMERCIO ONLINE: SERVONO NUOVI MODELLI DI PROSSIMITÀ

Come dimezzare le emissioni dovute alle auto oggi in circolazione? L’attuale rete di veicoli elettrici non risolve il problema: la loro elettricità viene generata per la maggior parte dalle centrali a carbone. I trasporti, inoltre, complessivamente richiedono altrettanta energia di quella consumata dal parco automobili. Uno studio dell’International Transport Forum mostra che il trasporto internazionale di merci su strada, ferrovia, rotte marine o aeree è in rapida espansione per via del boom del commercio elettronico e aumenterà del 300% entro metà del secolo. Di qui la necessità di un nuovo modello di movimento di persone e merci che permetta di razionalizzare i trasporti diminuendo il più possibile la distanza fra casa e lavoro, produzione e consumo, favorendo i collegamenti telematici rispetto agli spostamenti fisici.

SALVARE I BOSCHI DALL'AVANZATA DELLE COLTIVAZIONI