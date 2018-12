L’economia circolare “cattura” l’anidride carbonica

DALLA CATTURA ALLA RIUTILIZZAZIONE: LE TECNICHE CCU

Per questo motivo sono state messe a punto nuove tecniche - dette CCU: Carbon Capture and Utilization - che mirano a riutilizzare la CO2, imitando il ciclo naturale del carbonio (che passa dall'atmosfera alle piante, poi agli erbivori, ai carnivori e, infine, ai microrganismi che la rimettono in circolazione). Sono diversi i settori che impiegano questi nuovi processi. L’anidride carbonica può essere utilizzata anche nell’industria alimentare, ad esempio, nella produzione di bibite gassate e simili. Nell'industria petrolifera, invece, un’applicazione molto diffusa è la Enhanced Oil Recovery: si inietta anidride carbonica nei giacimenti di petrolio per smuovere e, quindi, spingere fuori più velocemente il greggio che ancora vi si trova. Anche in questo caso, la CO2 rimane intrappolata permanentemente nel giacimento quando questo si esaurisce. Da un lato, quindi, si sottrae anidride carbonica all’ambiente e dall’altro la si utilizza per spingere fuori il petrolio.

MA I COSTI ENERGETICI DELLA TRASFORMAZIONE SONO ALTI

Ma trasformare CO2 in qualsiasi cosa è energeticamente molto costoso. Siamo di fronte al composto a base di carbonio più stabile in assoluto. Per questo motivo è necessario spendere energia per trasformarlo in qualsiasi altra cosa. Inoltre, bisogna valutare quanto tempo il carbonio riutilizzato rimarrà in uso all’interno di quel prodotto prima di essere in circolazione come CO2. Si parla di anni o decenni, se la trasformiamo in materiali plastici, o appena pochi mesi se la trasformiamo in metanolo o in un qualsiasi altro combustibile, poiché tornerà in circolazione non appena bruciata. In quest’ultimo caso, però, avremo rimesso in circolo solo la stessa quantità di CO2 necessaria per produrre il combustibile senza sfruttare le fonti fossili tradizionali e dover quindi mettere in circolo nuova anidride carbonica.