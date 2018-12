Energia da oli e rifiuti: l’economia circolare di Eni

L'idea è realizzare diversi impianti di questo tipo distribuiti presso le principali città e riuscire a eliminare una grande quantità di rifiuti organici, riutilizzandoli. «Vogliamo utilizzare i rifiuti - aggiunge Descalzi - per creare energia in termini di mobilità, di produzione di bio olio, bio gas, bio carburanti e prodotti chimici che devono poter essere riutilizzati, per andare a ridurre anche l'inquinamento da plastiche. L'energia per trasformare la linearità in circolarità deve arrivare dalla tecnologia e dalla ricerca scientifica, e questo è importante soprattutto in un Paese come il nostro, vista la scarsità di materie prime». La trasformazione è già iniziata dalla raffinazione, dove, prima al mondo, Eni è riuscita a convertire un impianto tradizionale in bio-raffineria, a Venezia. L'economia circolare presto approderà anche a Gela, dove è previsto nel 2019 l'avvio di un impianto per la produzione di bio carburanti da materia prima di seconda generazione non in competizione con i beni alimentari (oli esausti da frittura, grassi animali e vegetali).

GIÁ STRETTI GLI ACCORDI PER LA RACCOLTA

Per massimizzare l'integrazione lungo tutta la filiera, il gruppo sta promuovendo la raccolta degli oli esausti da frittura attraverso accordi sottoscritti con il Conoe (Consorzio nazionale raccolta e trattamento oli e grassi vegetali ed animali esausti) e diverse municipalizzate, come Ama di Roma e Veritas di Venezia. «A Gela stiamo realizzando il primo impianto pilota in grado di produrre 40 tonnellate all'anno di bio-olio. Ne faremo uno a Ravenna da 4 mila tonnellate e stiamo studiando anche lo sviluppo di un impianto su scala industriale in grado di trattare 150 mila tonnellate all'anno di Forsu, pari al consumo di 1,5 milioni di persone» ha annunciato Descalzi.

ECONOMIA CIRCOLARE ANCHE PER LA PLASTICA DISPERSA

Oltre alla trasformazione della raffinazione, Eni sta applicando soluzioni innovative anche nel settore della chimica, per affrontare il problema dei rifiuti plastici che oggi per il 40% sono dispersi nell'ambiente. Un esempio è il recupero del polistirene per realizzare soluzioni di isolamento termico per le case, mentre i rifiuti plastici indifferenziati possono essere trattati per ottenere idrogeno da utilizzare nelle bio raffinerie o virgin nafta.